Aafrika Rahvuste karikal ajab üks skandaal teist taga

Kuivõrd maailmas korraldab hetkel paksu pahandust koroonaviiruse omikrontüvi, siis ei olnud sellest pääsu ka Aafrika Rahvuste karikal. Korraldajad oskasid eeldada, et nii mõneski meeskonnas ilmselt kolle puhkeb – nii ka läks – ja seetõttu pandi reeglitesse, et kui tiimil on kasutada 11 tervet mängijat, siis peavad nad ka väljakule tulemas. Kusjuures väljakumängijatel ning väravavahtidel vahet reeglis ei tehtud. See tähendab, et halvema õnne korral peaks mõni tiim väravasse panema kas väljakumängija või siis platsile hoopis väravavahi. Tõsi, sellist olukorda pole turniiri esimese pooleteise nädala jooksul veel aset leidnud.