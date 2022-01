Viimati võistles legendaarne Loeb WRC-sarjas 2020. aasta Türgi rallil, kus teenis Hyundai roolis üldarvestuses kolmanda koha. Möödunud hooaja vaatas ta pealt, kuid on nüüd Monte Carlos tagasi stardis. Ühtlasi on ta seitsme võiduga hooaja traditsioonilise avaetapi läbi ajaloo edukuselt teine sõitja. Temast eespool on vaid kamraad Sebastien Ogier.