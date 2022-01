«Mõnel on olnud vähem lund, aga ma pole näiteks Turinit kunagi sellisena näinud. Lund ei ole teel ega kõrval. Ralli peale on ainult neli-viis kilomeetrit lund. See ei tee sellest siiski superkerget rallit. Hommikul on maas härmatis ja külmas võib pehme rehviga päris libe olla. Aga see on fakt, et tänavu on lund vähe,» seletas Ogier.