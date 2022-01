Kontaveidi alistanud taanlanna: see oli mu parim mäng!

«Ma arvan, et ma mängisin täna väga, väga hea mängu. Ma ei löönud palju mööda, kuigi ma surusin igal löögil. See on kindlasti minu elu üks parimatest mängudest. Jõudsin esimest korda suurel slämmil kolmandasse ringi ja sellise vastase vastu seda teha on minu jaoks suur saavutus,» ütles Tauson.

Tauson servis täna hästi võitis 73 protsenti oma esimese servi punktidest, kuid ta tunnistas, et peab veelgi arenema. «Mu serv peab veele arenema. Kuigi see on juba praegu relv, siis ma arvan, et see võiks veel parem olla. Kõike peab paremini tegema,» rääkis maailma 39. reket.