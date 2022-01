Kontaveit pole ainus: järgmine naistipp löödi Austraalias konkurentsist

Muguruza jäi alla maailma edetabelis 61. kohta hoidvale prantslannale Alize Cornetile, kes alistas maailma kolmanda reketi 6:3, 6:3. Kogenud prantslanna jaoks oli tegu kuuenda korraga, kui ta on Austraalia lahtistel jõudnud kolmandasse ringi.

«Tegu oli väga hea mänguga ja taktikaliselt tegin algusest lõpuni kõik väga õigesti,» rääkis Cornet kohtumise järel. «Ajast, kui ma viimati suure slämmi turniiril esiviisikusse kuuluva mängija alistasin, on palju aega möödas. See on tõesti hea tunne,» lisas ta.