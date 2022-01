Austraalia lahtistel osalevad mängijad kardavad koroonaviiruse puhangut: kedagi ei testita

«Ma ei suuda uskuda, et mitte kedagi ei testita. Nad lubavad mängijatel lihtsalt platsile minne pärast seda, kui nad on oma toas kiirtesti teinud – ametlikke PCR-teste ei tehta,» rääkis kvalifikatsiooniturniiril osalenud austraallane Bernard Tomic Austraalia lahtiste eel. Kaks päeva pärast seda sõnavõttu andis ta positiivse koroonaproovi.

Seetõttu tõi Zverev välja, et on tervise hoidmise võtnud enda kätte. «Ma tulin siia, et turniiril mängida. Näen, et Austraalias ja Melbourne'is on palju juhtumeid, nii et ei käi väga väljas. Ma pole üheski restoranis käinud,» vahendas Krone Zverevi sõnu.