Jalgpallimaailm tutvustas uusi reegleid

FIFA kirjutab oma kodulehel, et uute reeglite eesmärgiks on teiste hulgas arendada noori mängijaid ja vältida klubidel talentide massilist kogumist.

Klubid on kohustatud panema kirja laenudetailid. Eriti olulised on lepingu pikkus ja majandusnüansid.

Kõige lühem laenuperiood on 1. juulist kahe üleminekuakna vaheline aeg, kõige pikem aga üks aasta. Muide, näiteks 2019. aastal teatati, et Eesti koondise ründaja Rauno Sappinen siirdus Sloveenia klubisse Domžale laenule terveks kolmeks aastaks. Tõsi, nii kauaks kesktormaja aga võistkonda ei jäänud.

Näiteks Eestis on KTM-reegel sätestatud nii: «Mängija, kes olenemata vanusest, rahvusest ja kodakondsusest, alates hooaja algusest, mil ta sai 12-aastaseks kuni hooaja lõpuni, mil ta sai 23-aastaseks, on mänginud klubi eest või on olnud klubisse registreeritud vähemalt kolm hooaega. Kui mängija on laenul või kui ta antakse hooajaks üles teise klubi võistkonda, siis laenul olemise või teise klubi võistkonna eest mängimise aeg läheb KTM aja arvestusse mõlemale klubile.