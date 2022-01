Tipptennisisti servihäda on nii suur, et ajab suisa nutma

Sabalenka servihädad algasid eelmise hooaja lõpus ning ta märkis pärast viimast kohtumist WTA finaalturniiril, et loodab neile uueks aastaks lahenduse leida. Kahjuks – konkurentide jaoks muidugi õnneks – pole nõnda aga läinud.

Petersoni vastu ei suutnud Sabalenka oma tundeid vaka all hoida ning hakkas pärast üht järjekordset kohutavat servi nutma. Kohtunik uuris seepeale, kas valgevenelannaga on ikka kõik korras, ega ta pole viga saanud? «Kõik on hästi. Ma lihtsalt ei oska paremini servida,» vastas mängija.