Aivar Pohlaku jõuline avaldus üllatas klubisid

Nimelt on meeste kõrgemate liigade juhendis juba aastaid sees nõue, et klubis peab olema ka naiste ja/või tüdrukute võistkond. Nüüd teatas Pohlak: «Oleme tippklubidele selgelt öelnud, et hakkame litsentseerimistingimuste punkti, mis käsib klubidel tegelda naiste jalgpalli arendamisega, võtma järgmisel kolmel aastal väga tõsiselt. Kõigile, kes punkti ei täida, teeme sel aastal jõulise märkuse, järgmisel aastal jõulise rahatrahvi ja ülejärgmisel aastal läheme punktide kallale, kui need asjad ei ole täidetud. Nägime, et selle olemusest kriteeriumina, mis on tugevalt soovituslik, ei ole tolku.»