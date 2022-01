Djokovic mõtlevat, kas Austraalia kohtusse kaevata

Djokovic pidi mõned päevad olema ka karantiinihotellis, mille olud olid meeldivast kaugel. Uudisteagentuur Reuters raporteeris, et «külastajad» on kurtnud hallitanud ja roiskunud toidu üle. Kohatud on ka prussakaid.

Sportlane kaalub koos juristidega, kas minna Austraalia vastu kohtusse ja nõuda neilt valurahana umbes 3,8 miljonit eurot, millest ligikaudu 2,5 miljonit moodustaks Austraalia lahtistelt võidetav auhinnaraha. Djokovic on turniiri üheksakordne tšempion – see on rekord – ning oli soosik number üks ka tänavu. Olgu öeldud, et üksikmängude võitjad viivad koju veidi üle 1,8 miljoni euro.