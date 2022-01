Selgus, miks jäi Tänakul testikatsele õigel ajal startimata

Nüüd on selge, miks nii läks. Ametlike dokumentide järgi pöördus Tänak testikatse hooldusalasse, sest sai ülesõidul aru, et auto mootoris töötavad mingil põhjusel kolm, mitte neli silindrit. Kui probleem sai lahendatud, läks Tänak testikatsele. Kohtunikud ei määranud eestlasele karistust.

Toyota spordidirektor Kaj Lindström rääkis kohtunikele, et Katsuta võttis temaga ühendust umbes 8,5 km enne testikatse juures olnud hooldusala ja rääkis, et tema autost on lekkinud mootori jahutusvedelikku ning selle andur näitab vedeliku madalat taset.