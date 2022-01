PM MONTE CARLOS ⟩ Tänaku tiimipealik meenutas vana tõde: finišisse jõudes ei pruugi heast tulemusest palju puudu jääda

Ott Tänaku ülemus Julien Moncet alustas neljapäeva õhtul positiivsest. Kolm autot läks neljapäeva õhtul Alpidesse kiiruskatseid sõitma ning kõik kolm tulid ka enne südaööd Monacosse tagasi. «Päev polnud ideaalne, aga peame olema enda üle uhked. Muidugi tahaksime, et meie tempo oleks parem, palju tööd seisab veel ees, aga see on alles MM-hooaja ja ralli algus. Midagi pole veel otsustatud,» kommenteeris ta Postimehele.

Moncet kinnitas, et kõigil kolmel Rally1-autol on hulgaliselt probleeme, kuid ilmselt ei eksisteeri praegu võluvitsa, mis need kõik ühe ööga parandaks. «Mõned probleemid on neil sarnased, mõned mitte. Selge on see, et peame nende kõigiga tegelema. Eesmärk on leida hoolduspausiga neile lahendused, aga see saab olema keeruline.»

Prantslane toonitas, et tegemist on tuliuute autodega ning õppeprotsess käib meeskonnal ja sõitjatel üheaegselt. «Palju tööd seisab veel ees. Anname endast öösel parima, homme on uus päev, tõsi väga pikk päev. Hoolduspaus puudub ning autode vastupidavus on eriti oluline,» ei teinud ta eesseisvast katsumusest saladust.

Millised eesmärgid seab ta reedeks oma sõitjatele? «Tuua autod tagasi hooldusalasse. Nii lihtne see praegu ongi. Samas me teame, et kui see Monte Carlos õnnestub, siis ei pruugi heast tulemusest palju puudu jääda,» tuletas Moncet meelde vana tõde.

Tänaku tiimikaaslane Thierry Neuville on Monte Carlo rallil pärast esimest kahte katset kuuendal kohal ning tõdes, et ööpimeduses sõidetud katsed Lõuna-Prantsusmaal olid väga keerulised. Belglane tahaks loota, et ööga saab Hyundai i20 N Rally1-auto paremaks ning ei olnud nõus allaandmiseks veel valget lippu lehvitama.

Neuville kaotab pärast kahte katset liider Sébastien Ogier’ile 28,5 sekundit. Alles kaheksandat kohta hoidev Tänak jääb kuuendana jätkavast belglasest maha 19,2 sekundit. «Kohe algusest oli raske näidata head kiirust, peavalu tekitasid pidurid, seejärel käigukast. Paljud väikesed asjad tegid sõitmise väga-väga raskeks. Heameelt pakub, et jõudsime tagasi Monacosse ja mehaanikud saavad ehk auto homseks paremasse töökorda,» ütles Neuville Postimehele.

Belglane loodab kangesti, et ööga lähevad asjad paremusepoole ja reedene päev tuleb natuke lihtsam. «Ma väga loodan (et probleemid lahenevad – toim), vähemalt see on eesmärk. Kõik on meie jaoks uus, ka minul pole aimu, mida teha. Lasen mehaanikutel oma tööd teha.»