Eesti noorte klubijalgpall astub edasi väga olulise sammu

Eesti Jalgpalli Liidu tehnilise direktori Janno Kivisilla sõnul on Balti riikide noortekoondiste tasemel mõõduvõtt juba aastatepikkune ja saavutanud noorte jalgpalli arengus olulise tähtsuse. «Meil on väga hea meel, et tänaseks oleme jõudnud etappi, kus oleme võimelised pakkuma samaväärset väljundit ka klubitasandil. Ühine liiga annab Eesti noormängijatele suurepärase võimaluse kogeda rahvusvahelist klubijalgpalli ja võtta mõõtu parimate eakaaslastega Lätist ja Leedust,» ütles Kivisild.