Suusatajad kui sidrunid: boss Välbe teab, kuidas neist mahl välja pigistada

«Mulle ei meeldi, et meil on tekkinud igasuguseid tuure. Pole ainult Tour de Ski, vaid Skandinaavia tuur ja veel mingid,» alustas Venemaal raadioeetris käinud olümpiavõitja.

«Tuuride osas häirib mind see, et me ei saa sportlasi vahetada. Oleme justkui pantvangid, isegi kui saame starti saata võimalikult palju sportlasi. Kui tuuri pole, näeme ühel päeval kedagi sprindis, järgmisel päeval kedagi teist distantsisõidul.

Lisaks on tuure hooaja jooksul liiga palju. Ma ei korraldaks Tour de Skid iga aasta. Teeksin selle väga-väga raskeks ja peaks seda aastatel, kui pole MMi. Teeksin selle kahe nädala pikkuseks, et kõigist mahlad välja pigistada nagu sidrunist. Arvan, et nii oleks tuur palju huvitavam.»