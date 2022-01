Jõhkra avarii teinud Fourmaux mõtleb ööd ja päevad läbi rassinud võistkonna peale

Sotsiaalmeedias sõna võtnud Fourmaux kinnitas esmalt, et nii tema kui ka kaardilugeja Alexandre Coriaga on kõk korras. «Avarii on minu jaoks suur pettumus. Timmisime terve aasta M-Spordiga Puma Rally1-klassi autot ning selleks ralliks ja minu esimeseks täishooajaks olid ootused kõrged.

Mõtlen praegu meeskonna peale, kes töötas nii päeval kui ka ööl, et ehitada võimalikult hea auto. Ma vabandan oma vea eest. Me ei lähe homme koju ning näeme veel rohkem vaeva, et [järgmisel etapil] Rootsis head olla,» lisas ta.

Fourmaux' avarii:

Aie Fourmaux a tapé ! pic.twitter.com/9wEKpts7wF — PHN16 (@PHN16) January 21, 2022

26-aastane Fourmaux oli Monte Carlos näitamas väga head kiirust. Mõistagi oli avarii pettumus ka M-Spordi tiimipealiku Richard Milleneri jaoks, kes kinnitas, et prantslaste ralli on avariiga läbi.

Lisaks otsustas Millener Fourmaux'd avalikult kritiseerida. «Ta peab aru saama, et mõnikord on meil vaja rahulikku lähenemist sõidule, mitte maksimaalset kiirust rallil, kus sul pole tohutult kogemusi. Me vajame tulemusi.