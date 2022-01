KUULSUSTE HALL ⟩ Tartlane, kellest vaimustus isegi USA president

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum avaldab koostöös Postimehega loo igast Eesti spordi kuulsuste halli avaliikmest – seega on tulemas 50 artiklit eelmise sajandi kõige silmapaistvamatest sportlastest ja sporditegelastest. Käesolev lugu on järjekorras 44.

Ühelt poolt elas rammumeeste rassimine sellal läbi oma absoluutset üleilmset õitseaega, teisalt oli Hackenschmidt ka ise tähelepanuväärselt võimas isiksus, kellega soovisid meeleldi suhelda paljud selle ilma vägevad. Värvikas näide sellest on tema 1908. aastal aset leidnud kohtumine spordisõbrast USA presidendi Theodore Rooseveltiga, kes tõdes hiljem vaimustunult: «Kui ma ei oleks USA president, tahaksin ma olla Georg Hackenschmidt!»

Eesti Spordi Kuulsuste Hall avati Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis 2020. aasta oktoobris ning selle avaliikmeteks valiti 50 eelmise sajandi silmapaistvaimat Eesti sportlast-sporditegelast. Suurejooneline kuulsuste hall asub füüsilisel kujul Tartus, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis ning lisaks sellele on muuseumis võimalik nautida veel erinevaid atraktsioone , püsinäitust «Eesti Spordi Lugu» ning tellides erinevaid haridusprogramme .

Viin 1898

Need Austria pealinnas teoks saanud võistlused on meile tagantjärele tuntud kui esimesed (mitteametlikud) Euroopa meistrivõistlused Kreeka-Rooma maadluses ja järjekorras teised maailmameistrivõistlused tõstmises – ning Eesti spordiloos asuvad need arusaadavalt aukohal, sest tõi Hackenschmidt sealt ju kodumaale kaasa üldse esimesed Eestist võrsunud sportlase poolt rahvusvahelistel tiitlivõistlustel võidetud medalid.