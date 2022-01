Ajaloolise võidu saanud Kanepi mängib viimaste aastate parimat tennist

Tabavalt öeldud, sest varasemalt polnud Kanepi hooaja esimesel suurel slämmil kunagi kolmandast ringist kaugemale jõudnud. Nüüd, 23. profiaastal see lõpuks juhtus!

Juunis 37. sünnipäeva tähistav tennisist on suurturniire vaadates viimaste hooaegade parimas hoos. Eelmisel hooajal jõudis ta slämmidel korra kolmandasse ringi (Austraalia lahtistel), tunnamullu jäi laeks teine voor.

Enne tänast murdis Kanepi viimati sel tasemel 16 parema hulka 2019. aasta kevadel, Prantsusmaa lahtistel. Eelneval hooajal jõudis ta sama kaugele ka US Openil.

Nüüd on Kanepi kõigil neljal slämmil vähemalt korra pääsenud neljandasse ringi. Tõsi, tema paremate päevade tase on olnud veelgi kõrgem. Nii Prantsusmaal, USA lahtistel kui ka Wimbledonis on haapsallanna jõudnud kahel korral veerandfinaali.