27 või 31? Tippjalgpalluri vanus on taas küsimuse all

Seega on tekkinud küsimus, kui vana Mbemba tegelikult on: 27 või 31? Kui Kongost pärit mehe sünniaasta on nüüd küsimuse all, siis vähemalt pole see juhtunud sünnikuupäeva ehk 8. augustiga. Vähemalt mitte praegu.

See pole esimene kord, kui Mbemba vanus on küsimusi tekitanud. 2013. aastal kirjutas mainekas CNN, et erinevate paberite järgi on jalgpalluril neli erinevat sünnipäeva. Näiteks registreerisid tema kaks esimest koduklubi mehe sünniaastaks 1988.

Aga kui 2011. aastal oli Mbemba kutsutud Aafrika Rahvuste Karika valikmänguks Kongo koondisse, oli tema väidetavaks sünniajaks hoopis 1991. aasta 30. november. Euroopas on aga nii Newcastle United, Brüsseli Anderlecht kui ka Porto registreerunud ta sünniajaks 1994. aasta 8. august.