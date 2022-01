Laupäeva ennelõunal Monte Carlo ralli liidrikoha Sébastien Ogierile loovutanud Loebi kohta on lõuapoolikud öelnud, et vanameistri kõrvale võibki panna istuma sisuliselt jahukoti ning et Loeb teeb lihtsalt «tädile» sõitu. Tegelikult see nii ei ole. Kuigi MM-sarjas on Galmiche startinud seitsmel korral, siis Prantsusmaa teedel on tal kogemusi enam kui 200 rallil.