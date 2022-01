Katsuta lasi jäistes oludes ühe kurvi pikaks ning libises nina ees teelt välja. Jaapanlane proovis küll oma masinat liikuma saada, kuid see ei õnnestunud ja peagi tõttasid talle appi ka pealtvaatajad. Kahjuks oli ta kinni nö vihmaveerennis ja seetõttu läks aega 12 minutit, enne kui ta uuesti liikuma pääses.

See tähendab, et tal läks paremini, kui tiimikaaslasel Elfyn Evansil. Ühes paremkurvis kaotas Evans oma Toyota üle kontrolli ning kaldus järsu kallaku peale. Ta üritas küll sealt välja sõita, kuid see esialgu ei õnnestunud. Lõpuks saadi auto küll kraavist kätte, kuid kaotust kogunes üle 20 minuti.