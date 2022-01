PM MONTE CARLOS ⟩ Solberg: järgmine kord tuleb starti tulla ujumisprillide või gaasimaskiga

Suits on Solbergi auto salongi tikkunud sisuliselt esimestest kilomeetritest alates ning tundub, et tal tuleb sellega hakkama saada kuni pühapäeva pärastlõunani. Kuigi vahepeal vihjas ta ka võimalusele, et võib lausa katkestada, sest virvendava silmanägemisega täiskiirusel ralliautoga kihutada on ohtlik, siis laupäeva õhtul kinnitas ta, et see variant on siiski laualt maas.