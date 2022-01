Tilga treener tänavustest tiitlivõistlustest: alla medali ei ole mõtet rääkida

Valgamaalt Pukast pärit mitmevõistleja esimene eesmärk märtsi keskel Belgradis toimuval sise-MMil on lihtne: see lõpuni teha. «Tahaks nüüd ühe tiitlivõistluse lõpuni ka teha, see mul ei ole veel [päriselt] õnnestunud. Punktilise skoorina, kui ma suudan teha sinna lähedalegi, mis ma eelmine aasta tegin (6264 – toim.), siis sellega juba võiks saada päris hea koha,» sõnas tänavusest hooajast Karl-Robert Saluri näpunäidete järgi harjutav Tilga usutluses ERRile .

Uus treener räägib võimalikest eesmärkidest aga konkureetsemalt. «Karel on nüüd sellisel tasemel, et mina kui treener näen: alla medali ei ole mõtet rääkida. Muidugi on võistlusi, kus sa medaleid ei saa ja oleneb konkurentsist ka palju. Aga ma arvan, et alates hetkeseisust, kus ta on, miinimumeesmärk on meil medal,» lisas hiljuti tippspordiga hüvasti jätnud Saluri.