OTSEBLOGI ⟩ Maailma teise reketi kindlalt paika pannud Kanepi viis kaheksandikfinaali otsustavasse setti!

Enne mängu

Matši täpset algusaega on võimatu ette ennustada. Nagu ikka, algab Austraalias mängupäev Eesti aja järgi kell 2. Kanepi ja Sabalenka kohtumine peetakse turniiri peaväljakul, Rod Laver Arenal viimase, viiendana. Sellele eelneb kaks naiste ning kaks meeste lahingut.

Selge on nii palju, et meile kõige oodatuma duelli eel peetav Taylor Fritzi (ATP 22.) ja Stefanos Tsitsipase (ATP 4.) mäng ei alga kindlasti enne kella 10. Aga kuna meestel läheb võiduks tarvis kolme setivõitu, võib kohtumine kesta umbes kaks kuni neli tundi.

Sabalenakaga on Kanepi varem tenniseväljakul kohtunud korra. See juhtus aasta tagasi Austraalia lahtiste eelturniiril, kui 6:1, 2:6, 6:1 jäi peale eestlanna. «Tal on hea serv, ta lööb väga tugevasti. Eeldan, et ta mängib väga hästi,» rääkis Kanepi lühidalt jõulisest valgevenelannast.

23-aastase Sabalenka pole Austraalia lahtistel siiani esinenud just liiga veenvalt. Kõik senised mängud on läinud otsustavasse setti, kuigi vastased olnud pigem keskmikud. Ta on jagu saanud Storm Sandersist (WTA 128.), Xinyu Wangist (WTA 100.) ja Markéta Vondroušovast (WTA 41.).

Sabalenka on tuntud tugevate löökide ja heal päeval mõrvarliku servi poolest. Aga pallingul tuleb sisse ka kõvasti apse. Näiteks pärast Vondroušova alistamist ütles ta, et olen õnnelik, et tegin vaid 10 topeltviga.

Kui Sabalenka jõudis Austraalias neljandasse ringi teist (esimest puhku mullu), siis Kanepi alles esimest korda. Teistel slämmidel on nende laeks jäänud vastavalt pool- ja veerandfinaalid.

«Järjekordne kõva pommitaja. Tuleb kindlasti huvitav mäng ja ootan seda väga,» vaatas Sabalenka ette esmaspäevasele lahingule eestlannaga.