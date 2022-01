Räikkönen avameelses intervjuus: F1 on võlts, mul on hea meel sellest s***st välja saada

«Seal on nii palju asju, mis pole üldse loogilised. Vähemalt minu jaoks,» sõnas 42-aastane soomlane. «Seal toimub lihtsalt nii palju s***a. Me kõik teame seda, kuid mitte keegi ei ütle selle kohta midagi.»

«Seal on lihtsalt nii palju võltsi. Mul on hea meel ennast sellest viimaks distantseerida. Mentaalselt on väga hea viimaks sealt s**a seest välja saada,» jätkas Räikkönen ajakirjanik Luke Smithile antud intervjuus, mis sai peetud enne eelmise hooaja finaaletappi.

Kui 2007. aasta maailmameistrilt uuriti, miks seal asjalood siis nii käivad, oli vastus lihtne: raha. «Raha on muutnud kõike, see on nii igal alal,» ei salanud soomlane.