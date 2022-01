Soome laskesuusataja andis eestlaste osalusega toimunud MK-etapil positiivse koroonaproovi

IBU teatas, et positiivse koroonaproovi andis nii üks Soome laskesuusataja kui ka abipersonali liige. Soomlastest osalesid Anterselva MK-etapil Mari Eder, Nastassia Kinnunen, Suvi Minkkinen, Erika Jänkä, Tero Seppälä, Olli Hiidensalo, Tuomas Harjula ja Heikki Laitinen.

Tõenäoliselt ei andnud positiivset proovi Eder, kes osales tänasel ühisstardiga sõidul. Soomlaste kõige parem laskesuusataja Seppälä on samuti kinnitanud, et tema proovid on olnud negatiivsed. Kokku tegi IBU Anterselvas 290 koroonaproovi.