EMil osalenud Eesti iluuisutajate treener: BLM, soovahetajad ja koroonaviirus on ühe ja sama keti lülid

«Minu seisukoht on selge: kui tüdrukud tahavad saada poisteks ja võistelda meeste seas, on see mulle vastuvõetav. Kui aga mehed lähevad naiste võistlustele, on see täiesti ebaõiglane,» ütles Žulin mullu augustis, mil rahvusvaheline uisuliit (ISU) teatas lubab soovahetajatel võistelda koos oma uue soo esindajatega. Tõsi, kui naised tahavad võistelda meeste seas, piisab neile sellest, kui ütlevad ISU-le, et tunnevad end mehena. Need mehed, kes end naisena tunnevad, peavad saavutama teatud testosteroonitaseme.