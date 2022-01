Suusahüppelegend Ahonen: olen alkohoolik

«Olen paranev alkohoolik. Otsustasin joomise vabatahtlikult 2013. aastal lõpetada. Sain aru, et ma ei tarbi alkoholi mõistlikes kogustes. Võib-olla oli mul natukene survet, aga otsustasin, et olen piisavalt kõva vend, et sellele iseseisvalt lõpp teha,» lausus Ahonen telekanali Yle eetris.

Kevadel, pärast kaheksat aastat karsklasena, avas Ahonen taas õllepurgi. «Ma arvasin, et see pole midagi. Jõin sõpradega paar õlut ja jäin kergelt purju. Arvasin, et olen kasvanud ja targem kui kaheksa aastat tagasi. Kuid jah, jätkasin täpselt samast punktist, kus olin kaheksa aastat tagasi,» rääkis ta, kuid lisas, et on taas paranemas.