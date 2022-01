F1-maailma kolm kõige rikkamat tiimi mässavad

Uuendustega kaasnevad aga ka lisakulud. Kui tavapäraselt peaks laupäeval toimuma kvalifikatsioon, siis nüüd hoopis lühike võidusõit, kus kokkupõrke tõenäosus oluliselt suurem kui ajasõidus. Sestap ongi kulud suuremad, ent kehtestatud eelarvepiirang on suurtele meeskondadele pinnuks silmas.

Hetkel on ühe sprindivõistluse jaoks F1 juhtkond arvestanud 2,65 miljoni euroga. McLareni tegevjuht Zak Brown hindab, et see number peaks olema vähemalt kolmekordne.