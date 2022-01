Profivarustust jaganud Tanel Kangert innustab noori rattaspordiga tegelema

Kangertile kuuluvas Veloteek rattapoes Peerti keskuses jagas Tanel eelmisel nädalal noortele tasuta spordivarustust. «Mul on EF Education First ja BikeExchange tiimis sõitmise ajast alles palju ratta- ja spordiriideid. Korralikud tiimiriided ja mõtlesin, et kui ma oleks noorena saanud selga riided, millega profid maailmas sõidavad, oleks see kindlasti motiveerinud veel agaramalt ratta selga ronima. Sellest ka mõte, et jagaks need riided Peetris noortele laiai,» tõdes Kangert.