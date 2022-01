Tiitlimatšist loobumine tooks poksitähe kontole 18 miljonit eurot

Siiski püsib võimalus, et Joshua loobub antud matšist ja see tooks talle koguni sisse 18 miljonit eurot. Samuti annaks briti poksitäht sellega Ussõkile võimaluse kutsuda välja Tyson Fury, kellel on WBC-meistrivöö.

Kui Joshua tõesti loobub sellest lahingust, siis on võimalus, et lõpuks kroonitakse tänavu poksimaailmas absoluutne meister. Selleks peaks toimuma Ussõki ja Fury vastasseis. Samuti on võimalus, et Joshua loobumisel on just britt esimene mees, kes saaks absoluutse maailmameistri esimesena ringi tagasi kutsuda.