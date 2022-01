Eneli Jefimova aasta tähtsündmus lükkus koroonaviiruse tõttu järgmisesse hooaega

Maailmas on koroonaviiruse pandeemia kogunud taas järjest suuremat hoogu ning nakatumisnäitajad läinud üha kõrgemaks. Seetõttu võttiski Jaapan vastu otsuse, et tänavu ujumise MMi ei toimugi.

«Reedel otsustasid FINA liikmed hääletuse tulemusena, et koroonaviiruse pandeemia tõttu lükatakse ujumise MM 2023. aastasse. Seda eelkõige seetõttu, et osalejate reisimine Jaapanisse on veel rohkem häiritud kui olümpiamängude ajal,» tõdes Venemaa ujumisliidu president Vladimir Salnikov.