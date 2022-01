Igirivaalide Mercedese ja Red Bulli vahel toimus üleminek

Mercedese meeskonnast lahkub nende mootori eest vastutanud Ben Hodkinson, kes liitub Red Bulliga. Mõistetavalt ei ole säärane üleminek võimalik sooritada ühe päevaga ning meeskonnad leppisid kokku, et Hodkinson võib Red Bulli tehnilise direktorina tööd alustada 24. maist.

Hodkinson on Mercedeses töötanud alates 2001. aasta augustist. Tal on olnud väga suur roll just viimastel aastatel saavutatud edust.