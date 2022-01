«Kaia on tuntud selle poolest, et ta suudab kõigiga hästi mängida,» kommenteeris Ani Kanepi 5:7, 6:2, 7:6 edu maailma teise reketi Arina Sabalenka üle.

«See oli raske mäng, kvaliteedi mõttes käis üles-alla. Aga Kaialt kahtlemata vägev sooritus, ta pidas pika mängu lõpuni vastu. Uskusin enne mängu, et ta võib võita, arvestades seda, kuidas ta sel turniiril on mänginud. Sabalenka on emotsionaalne, kohati mängib see talle vastu. Samuti pole ta praegu supervormis,» hindas Ani.