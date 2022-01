EMil kokku kokkunud Erikseni nähti üllatuslikult treeningväljakul

Nimelt kirjutab väljaanne De Telegraaf, et Amsterdami Ajaxi noortemeeskonna Jong Ajax liikmed said eelmisel reedel üllatusliku külaskäigu osaliseks, kui nende treeningutega liitus ka Eriksen.

29-aastane taanlane on hetkeseisuga vabaagent, pärast seda kui tema senine leivaisa Milano Inter nõustus detsembris mehe lepingust vabaks andma. Küll ei tasu Ajaxi fännidel hakata automaatselt mõtisklema, et aastatel 2008–2013 punavalget särki kandnud Eriksen võikski nendega nüüd taasliituda.

Nimelt viibis poolkaitsja Amsterdamis, kuna käis seal füsioterapeudi juures. Pärast seda otsustas Eriksen lihtsalt vanadele semudele tere öelda. Üks nendest oli John Heitinga, kes on paralleelselt ka Jong Ajaxi peatreener. See on ka põhjus, miks taanlane Ajaxi noorte treeningule sattus.

Kus Erikseni karjäär võiks päriselt jätkuda, on veel lahtine. Tema agent on viidanu, et keskväljamees sooviks naasta Inglismaa kõrgliigasse. Kuulujuttude tasandil seostatakse teda enim Brentfordiga, mille peatreener on taanlane Thomas Frank.