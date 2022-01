Arsenal saadab Eesti koondise esiväravavahi laenule

Mängupraktikat on ta siiani ammutanud Arsenali U23 esinduse juures, kuid nüüd loodab ta tõsisema karastuse saada ka meeste konkurentsis. Reading hoiab Inglismaa esiliigas hetkel 24 meeskonna konkurentsis 21. kohta ning klubi peatreener Veljko Paunovic loodab, et Heina abiga õnnestub klubil aste madalamale pudenemisest pääseda.

«Mul on väga hea meel, et mul õnnestus kohe esimese laenulepinguga nõnda suurde klubisse siirduda,» sõnas Hein klubi pressiteenistusele antud videointervjuus. «Inglismaa esiliiga on väga kõrgetasemeline ja karm liiga. Tean siinseid standardeid ja ei jõua ära oodata, et oma võimalus teenida.»

«Reading on Inglismaal väga suur klubi. Kui kuulsin, et nad on minu laenule võtmisest huvitatud, siis tundsin selle üle suurt rõõmu. Usun, et see on mu agentide hea töö tulemus,» sõnas 19-aastane puurilukk, kes võib oma uue koduklubi eest debüüdi teha juba laupäeval, kui Reading sõidab külla Queen's Park Rangersile.