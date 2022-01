FOTO: TÜ ASK

10. veebruaril peetakse Tartus legendaarse kergejõustikutreeneri Martin Kutmani mälestusvõistlust. Postimehel on rõõm teatada, et võistluse otseülekanne on nähtav meie portaali kaudu.