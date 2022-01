Ralliekspert: Tänak on võitja, kuid hetkel on ta igasugusest triumfist äärmiselt kaugel

«Mitte keegi ei oodanud uue põlvkonna Rally1 autosid sellise ootusärevusega kui Tänak. Teda on pärast Hyundaiga liitumist saatnud ainult üks õnnetuste jada ning see pidanuks olema 2019. aasta autoralli maailmameistri jaoks uus algus,» kirjutas Clark

«Ainult et, see polnud seda. See oli hoopis Monte katastroofilise seeria jätk Tänaku jaoks. Sisteroni jäisel katsel tehtud sõiduvea tulemusena põrutas Tänak otse vastu kiviseina ning kahjustas oma uue i20 N Rally1 auto jahutussüsteemi. Seda lõplikult,» jätkas ta.