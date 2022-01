Eesti kaitsjate hirm naaseb Maarjamaale

«Ma olen väga õnnelik, et olen tagasi Eestis ja sain võimaluse FCI Levadiaga liituda! Loodan, et see saab olema väga edukas aeg sarnaselt eelmise Eestis veedetud perioodiga,» ütles brasiillane klubi pressiteenistusele. «Usun, et meil on piisavalt tugev meeskond kaitsmaks Eesti meistritiitlit ja karikat ning olla edukas UEFA sarjas.»