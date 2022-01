Štelmahers ei hakanud keerutama: 19 pallikaotusega ei saagi CSKA-le vastu

Moskva suurklubi peatreener Dimitris Itoudis oli kodusaalis saadud triumfi üle mõistetavalt rahul. «Oleme siia tulnud läbi suurte raskuste. Sageli juhtub, et mängijad naasevad võistkonna juurde pärast vigastusi ja haigestumisi. Samas on nende suhtumine õige ja tahtmine alati olemas. Kõige tähtsam on praegu, et mängijad on terved,» vahendab liiga koduleht juhendaja mõtteid.