Austraalias kaheksa parema seas langenud Kanada tenniseäss süüdistas kohtunikke korruptsioonis

Šapovalovil käisid emotsioonid mitmel korral üle pea ning ta purskas need vihast ka kohtuniku suunal välja. Talle ei meeldinud Nadali viivitamine enne esimest pallingut. Tennises on reegel, et mängija peab suutma 30 sekundi jooksul enda esimese servi sooritada. See reegel kehtestatigi enamasti just Nadali pärast, kuna hispaanlasel läks tihtipeale servimisele enam kui minut aega.