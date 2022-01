20-kordne Ungari meister soetas Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja

Kuuse välismaale minekut hakkas tema nüüdseks endine koduklubi Tallinna FC Flora planeerima juba üle aasta tagasi. Ungari klubi Újpest FC soetas Märten Kuuse mängijaõigused ning allkirjastati 3,5aastane leping.

Újpest FC loodi 1885. aastal ning on Ungaris kolmas enim tituleeritud klubi. Klubi jõudis Ungari kõrgliigasse juba 1905. aastal ning on sealt välja langenud ainult ühe korra. Újpest on võitnud Ungari kõrgliigat 20. korda, Ungari karikat 11 korda ning Superkarikat 3 korda.

Rahvusvahelisel tasemel on klubi võitnud Mitropa karika, mis oli eelmisel sajandil Kesk-Euroopa karikasari. 1973-74 hooajal jõudis meeskond Meisrtite liiga eelkäija «European Cup of Champions» poolfinaali, kus jäädi alla Bayern Münchenile. Lisaks on jõutud poolfinaali ka Euroopa liiga eelkäija «UEFA Cup Winners’ Cup» sarjas, kus jäädi alla AC Fiorentinale.

Märten Kuusk: «Ungari kõrgliiga on kindlasti kõrge tasemega ja liiga on üldiselt väga ühtlane. Kõik tiimid on tugevad ja mängud on põnevad. Ma arvan, et see oli minu jaoks õige ja hea samm, kus mängida ning edasi areneda. Uus klubi on suure ajalooga ning võitnud palju tiitleid. Olen kuulnud ja näinud ainult positiivset ning ootan juba trenne, mänge ja tahan klubil aidata võita ja liigas kõrgemale tõusta.»

«Florat tänan kogu südamest antud usalduse eest. Esiteks tänan treenereid, ees otsas Jürgenit, Joeli ja Aikot, kes mulle palju õpetussõnu jagasid ning pidevalt juhendasid, mis aitasid areneda selliseks mängijaks. Meditsiinilist meeskonda, eesotsas Kristiinat, Kasparit ja Oliveri. Ja muidugi suurepärast FC Flora meeskonda, ilma kelleta ma ei oleks saanud sellist sammu välismaale teha. Ning kontorit ja juhtkonda toetuse ning usalduse eest. Florast võtsin kaasa eelkõige meeskondlikkuse, tööeetika ja positiivse meele,» lisas Kuusk.

FC Flora spordidirektor Norbert Hurt: «Meie keskkaitse tugitala Märten Kuusk on näidanud stabiilset arengut. Tema välismaale minekut hakkasime planeerima üle aasta tagasi. Käisime läbi olulised nüansid, mille kallal tuleb tööd teha selleks, et olla valmis Eestist välja siirduma. Tänaseks on ta murdnud A-koonidses põhikoosseisu. Lisaks kandis ta suurt rolli eelmise aasta FC Flora pikal ja edukal hooajal.»