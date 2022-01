Raport: 203 km/h kihutanud alkoholijoobes jalgpallur põhjustas lapse surma

Vloeti juhitud sõiduk põrkas kokku talle vastu tulnud autoga, kus olid isa ja ema koos kahe lapsega. Kõik teises sõidukis istunud neli inimest said raskeid vigastusi, ent kolm nendest pääsesid eluga.

«Saime täna kinnitust, et Vloet oli tol ööl liiga palju alkoholi tarvitanud. Samuti sai kinnitust tema pöörane kiirus autot juhtides. Need asjad pole absoluutselt aktsepteeritavad. Mängija ise väitis enne täpsemate asjaolude selgumist, et ta ei ületanud piirkiirust, mis oli tollel lõigul 130 km/h. Samuti ei rääkinud ta liigsest alkoholi tarvitamisest. Seetõttu polnudki meil põhjust teda esialgu meeskonnast kõrvaldada, kuna uskusime tema väiteid,» teatas Heraclese tegevjuht Rob Toussaint.