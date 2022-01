WRC sõlmis Keenia MM-ralliga ajaloolise lepingu

WRC-sarja promootori Jona Siebeli sõnul on tegu ajaloolise lepinguga. «See on pika puuga kõige pikem leping, mis me kunagi sõlminud oleme. Pärast 19-aastast pausi tehti mullu väga tugev tagasitulek. Mõlemalt poolelt oli kõvasti motivatsiooni koostööd pikendada,» rääkis Siebel.