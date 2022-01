Klæbole ja Johaugile tuldi kriitilises olukorras vastu

Norra suusakoondis pidanuks juba homme lendama Pekingisse, kuid kolme positiivse koroonaproovi tõttu – haige on ka sprindikoondise treener Arild Monsen – tuli neil jääda Seiser Almi karantiini. Et hotellitoad olid broneeritud tänaseni, pidid norralased endale uue ööbimispaiga leidma.

Kuigi hotelli tulevad juba tänasest uued külalised, õnnestus Norra koondisel siiski endale jätta neli hotellituba. Neist kaks kuuluvad Kalvåle ja Wengile, kuid ülejäänud kaks Norra suurimatele medalilootustele Therese Johaugile ja Johannes Høsflot Klæbole. Olgu lisatud, et sprinditreener Monsen viibib Norras.

Nii kaitseb Norra koondis Johaugi ja Klæbo välismaailmaga kontaktist ning vähendab seeläbi nende võimalust koroonaviirusega nakatuda. Täna ilmnenud kaks positiivset koroonaproovi on Norra koondise muutnud ärevaks, sest sportlased on endi sõnul vältinud välismaailmaga kokkupuudet ning loobunud ka kontaktist lähedastega. Seetõttu on haigusjuhtumid norralastele müsteeriumiks.