Austraalia lahtistel lõppes 33 slämmi kestnud seeria, mida võinuks jätkata ka Kanepi

Tänavustel Austraalia lahtistel on käes poolfinaalid ning nendesse jõudsid ainult tennisistid, kellel varasemalt säärane kogemus olemas. See tähendab, et ükski poolfinalist pole selles faasis enda karjääris esimest korda ning sellega lõppeb 33 slämmiturniiri kestnud seeria.