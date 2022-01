Laskesuusatamine EMil 90. kohaga piirdunud Gaim: ma ei suuda enam nutta, sest pisaraid lihtsalt ei tule

Gaim ei varjanud pärast võistlust enda pettumust ning tõdes, et tegemist oli ühe keerulisema katsumusega tema karjääris. «Loobujad ei võida kunagi ja võitjad ei loobu kunagi, eksole? Jah, ma mõistan, et olen võitmisest väga kaugel, ent ma ei andnud ka alla. Minu elu üks raskemaid võistlusi on nüüd lõppenud. Ma ei suuda isegi enam nutta, sest pisaraid lihtsalt ei tule,» lausus Gaim sotsiaalmeedias.