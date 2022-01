Ebakindel Janari Jõesaar tegi Saksamaa-karjääri kõige kahvatuma partii

Tõsi, Jõesaarel jäi hiljuti seljataha pikk paus. «Pärast vigastada saamist ütles arst, et hüppeliiges on kahe kolmandiku ulatuses täitsa katki ning kinnikasvamine võib võtta kuni kolm kuud. Ta andis lootust, et heal juhul saab hakkama ka kahe kuuga. Selles mõttes teadsin pikemat pausi oodata,» avaldas oktoobri lõpus viga saanud, kuid alles 8. jaanuaril võitlusmängus platsile naasnud pallur paar päeva tagasi vestluses Postimehega.

Hüppeliiges teeb endiselt valu ning Jõesaare sõnul ei lähe see veel niipea ära. Ent tegemist on valuga, mis laseb harjutada ja mängida. «Peaasi, et kõik on kokku ja kinni kasvanud,» ütles ta.