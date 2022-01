Neuville oli pettunud, et tiimikaaslane Monte Carlos «kergelt» alla andis

Tänaku katkestamise konkreetne põhjus jäigi lõpus veidi segaseks. Muresid oli aga rohkem kui üks. Ühest küljest polnud eestlasel enam piisavalt terveid rehve, et lõppu jõuda, teisalt tegi muret ka Hyundai mootor. Igatahes pühapäeval ta enam ei võistelnud.

«Me mõlemad saanuks tiimile punkte tuua. Oleme ettevalmistustel teinud kõvasti tööd ja näinud meeletult vaeva. Mitte ainult mina ja [kaardilugeja] Martjin [Wydaeghe], vaid kogu tiim. Väga kahju, et see tulu ei toonud,» ütles belglane DirtFishile. «Ma tahtnuks näha, et Oliver toob väikese probleemi kiuste auto finišisse.»