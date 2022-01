Djokovici vaktsiini-saaga on serblased löönud kahte leeri

«Riik on Novak Djokovici vaktsiini-skandaali järel jagunenud kahte leeri,» kirjutab Suurbritannia ajaleht Daily Mail, kelle ajakirjanik käis Belgradi tänavatel kohaliku spordistaari teemasid uurimas.

Serbia koondise treener Dejan Vraneš arvates on tegemist lausa vandenõuga. Ta pakub välja, et tennisejuhid tahavad vältida olukorda, kus Djokovic mööduks slämmivõitudega Rafael Nadalist ja Roger Federerist. Kogu triol on võrdselt 20 suurturniiride karikat.