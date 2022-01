Rootsi suusatajate välimusemuutus lõppes kohutavalt

«Tahtsin oma juukseid natukene heledamaks värvida. Arvasin, et see on enne olümpiat hea mõte. Ent asjad ei läinud nii hästi. Nüüd mõtlen juustele natukene roosat värvi lisada,» lausus kahekordne U23 maailmameister Dyvik Expressenile.

Dahlqvist selgitas, mis täpsemalt valesti läks. «Esimese värvimisega muutusid minu juuksed kollaseks. See oli kohutav, lihtsalt jube. Hakkasin peaaegu nutma. Me mõlemad olime paanikas. Nüüd on olukord juba parem ja julgen lõpuks inimeste sekka minna. Ma ei ole küll täiesti rahul, aga vähemalt pole juuksed enam kollased,» lausus Dahlqvist, kelle auhinnakapis on kaks MM-tiitlit.